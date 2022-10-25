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Школы на Киевщине 26 октября возвращаются к очному или смешанному обучению

Валентина Летяк, редактор ленты
Школы на Киевщине 26 октября возвращаются к очному или смешанному обучению
Фото: Depositphotos

Все учебные заведения Киевской области, которые после массированной атаки РФ 10 октября работали дистанционно, смогут возобновить обучение в очном или смешанном форматах со среды, 26 октября.

Такое решение принял накануне оперативный штаб Совета обороны Киевщины.

– Ситуация в области позволяет возобновить образовательный процесс в стенах школы для каждого из учеников при наличии устроенного укрытия, – сообщает Киевская ОВА.

Об изменениях в организации образовательного процесса обещают сообщить дополнительно.

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Утром 10 октября Россия атаковала 13 областей и Киев ракетами и дронами-камикадзе. По последним данным, в тот день погибли 20 человек, ранены более 100.

Кроме того, в результате атаки повреждено 205 объектов, в том числе 45 домов, 30 многоэтажек и объекты критической инфраструктуры.

До 14 октября учебные заведения Киевщины из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов перевели на дистанционку, затем продлили до 21 октября и еще раз – до 28 октября.

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