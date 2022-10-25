Октябрь, 25 в 10:20

Утром 25 октября украинцев снова предупредили, что по всей стране вынуждены применить графики ограничения поставок электроэнергии.

Обновлено 25 октября. В Киеве с 9:20 начались стабилизационные отключения света. Для комфорта потребителей работает обновленный упрощенный график адресов, который можно найти по ссылке. Все потребители электроэнергии Киева разделены на три группы.

Сейчас смотрят

График потенциальных отключений электроэнергии в Киеве

В Киеве сегодня с 09:24 начались стабилизационные отключения света, сообщили в ДТЭК и напомнили, что работает, в котором потребители разделены на три группы.

Обновлено 23 октября. По распоряжению Укрэнерго в Киеве с 11.13 начались стабилизационные отключения света, сообщают в ДТЭК.

Обновлено 22 октября в 10:35. Как сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети, отключения света в столице начались с 8:38.

Все потребители электроэнергии разделены на 3 группы, каждая из которых будет отключена от энергопотребления в определенный промежуток времени.

– Компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время, — подчеркнули в ДТЭК.

Обновлено 21 октября. Чтобы жителям столицы не приходилось искать адрес в перечне, на сайте Yasno заработал обновленный упрощенный график.

Достаточно просто ввести адрес в строку поиска в рубрике График отключений, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Обновлено 20 октября в 14:10. В Укрэнерго призывают жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии. Иначе начнутся отключения света.

В компании отметили, что в столице и в четырех центральных регионах быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. В настоящее время диспетчерский центр Укрэнерго ввел временное контролируемое ограничение потребления электричества в этом регионе.

Накануне ДТЭК Киевские электросети предупредила, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго внедрила стабилизационные отключения электроэнергии в городе Киев с 23:24 19 октября.

— По состоянию на 19 октября эти отключения будут проходить начиная с 23:24. Отключения будут происходить для каждого клиента не более чем на 4 часа. Однако они могут повторяться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений, — говорится в сообщении.

Энергетики объяснили, что, например, если дом абонента отключался с 8 до 12 утра, то при условии продолжения стабилизационных отключений, повторное отключение будет с 20.00 до 24.00.

В ДТЭК обнародовали список улиц, которых может касаться такое отключение:

— Чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей города Киев потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00, — отметили в компании.

В то же время работников бизнеса просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

— Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений, или количество отключенных домов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый имел дома свет, — говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента заявили, что 20 октября по всей территории Украины будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией, правда не одновременно.

Источник: ДТЭК Киевские электросети