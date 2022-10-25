Октябрь, 25 в 13:22

Для стабилизации работы энергосистемы на Львовщине ввели стабилизационные отключения электроэнергии.

Когда и кому будут отключать свет во Львовской области — далее в материале.

Обновлено 25 октября. Во Львове и области начались аварийные веерные отключения света. С 09:20 введена первая группа аварийных отключений для населения.

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А с 11:31 введена вторая группа. Во Львовоблэнерго сообщили, что отключения введены во всех районах области и частично во Львове.

Полный список улиц во Львове, которые отключены от электроснабжения, можно посмотреть здесь.

В городе по состоянию на 12:00 отсутствует электроснабжение на таких улицах:

Скниловские переулки (1-10), Щирецкая, Кульпарковская, Айвазовского, Вылетная, Высочана С., Железнодорожник, Кульпарковская-Научная, Кульпарковская-Щирецкая, Лижвярская, Мирного П., Тернопольская, Подольская, Садовник-Люкс СК, Сумская, Урожай, Урожайная, Шевченко Т., Щирецкая, Щирецкая-Скниловская.

Обновлено 20 октября. В четверг на Львовщине ввели график ограничения электрической энергии.

Согласно распоряжению главного диспетчера РДЦ Западного региона НЭК Укрэнерго сегодня на Львовщине ввели график ограничения потребления электрической энергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Во Львовоблэнерго добавили, что тем промышленным потребителям, которых внесли в график, уже сообщили о ситуации. Они должны выполнить объемы снижения.

Стоит отметить, что отключение касается исключительно промышленных объектов, об отключении света для бытовых пользователей на Львовщине информации пока нет.

График отключения

На Львовщине введены пять очередей Графика ограничения потребления электрической энергии (ГОЭ).

Также согласно распоряжению РДЦ Западного региона НЭК Укрэнерго с 20 октября введены две очереди Графика ограничения нагрузки (ГОН).

Также всех жителей призвали уменьшить использование электроэнергии в пиковые часы: с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Это те промежутки времени, когда на энергосистему идет наибольшая нагрузка.