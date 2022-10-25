Октябрь, 25 в 16:39

Итальянский язык считают одним из самых благозвучных в мире. На нем писали Данте и Умберто Эко, сохраняя легкость и мелодичность родного языка.

Для того чтобы изучать итальянский, теперь не надо тратить много средств.

Изучение итальянского языка для начинающих бесплатно – все, что нужно знать, в материале Фактов ICTV.

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Для того чтобы изучать итальянский, в первую очередь надо выучить алфавит и элементарные фразы, а затем браться за лексику и грамматику.

Для разговорного итальянского вам стоит освоить фонетику, а для чтения и письменной речи потребуется знание грамматики.

Изучение итальянского языка самостоятельно: список сервисов

DuoLingo – простая программа для изучения итальянского в игровой форме.

Hellotalk – здесь можно общаться с носителями языка и преодолеть языковой барьер.

Book2 – онлайн-курс, включающий в себя словарь и разговорник. Все уроки озвучены носителями языка.

ItalianPod101 – сервис на английском языке, чтобы тренировать аудирование с большой базой тематических аудио- и видеоуроков, разделенных по уровням, от начального до продвинутого.

Italki – сервис, в котором можно найти преподавателей и языковых партнеров. Здесь можно заказать стандартные уроки по домашним заданиям, готовые пакеты курсов по нужной теме или 30-минутные разговорные сессии с носителями языка.

Colloquial Italian – самоучитель итальянского для начинающих. Пошаговый курс состоит из учебника и аудиозаписей.

Каналы на YouTube для изучения итальянского языка

Learn Italian with ItalianPod101.com. На нем вы откроете для себя более 600 видео для изучения итальянского языка, включая стандартные слова и выражения. Тут есть множество уроков в игровой форме, субтитры на французском и итальянском языках.

ITALIamo. На канале есть пронумерованные уроки, благодаря которым вы захотите выучить итальянский язык (построение предложения, интересные диалоги и т.п.).

Learn Italian with Dialogues. Структурированные уроки итальянского языка, содержащие большое количество слов, благодаря чему вы можете пополнить словарный запас, а также изучить и улучшить грамматику.

Impara l’Italiano con Italiano Automatico. Канал для более высокого уровня. Доступны субтитры на нескольких иностранных языках с подводными камнями для изучения итальянского.

Learn Italian with Lucrezia. Для понимания и улучшения произношения следует просмотреть видео на этом канале.

Как учить итальянский в Instagram

Learn Italian with Melissa. Хороший канал для тех, кто хочет изучать итальянский с нуля по картинкам.

italiano_ora. Кроме того, что на аккаунте много сообщений с уроками итальянского, на странице есть ссылка на бесплатный курс изучения языка для украинских беженцев.

impara_italiano. Здесь есть список базовых выражений, который станет полезным каждому, кто только начинает учить итальянский.

italianwordoftheday. Страница, которая пополняется каждый день на одно итальянское слово. Подойдет тем, кто учит язык как хобби и не хочет или не может посвятить этому делу много времени.

ig_italia. Это сообщество итальянских инстаграмеров, куда 3-4 раза в день добавляют очень хорошие фото, сделанные в Италии. Под картинкой всегда есть текст из нескольких предложений, из которого можно узнать больше о месте, изображенном на фото. Ощущение такое, что тебе проводят мини-экскурсию.

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https://unsplash.com/photos/F2WkASk1ELE