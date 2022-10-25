Изучение итальянского языка для начинающих: бесплатные курсы, каналы на YouTube и сайты
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Итальянский язык считают одним из самых благозвучных в мире. На нем писали Данте и Умберто Эко, сохраняя легкость и мелодичность родного языка.
Для того чтобы изучать итальянский, теперь не надо тратить много средств.
Изучение итальянского языка для начинающих бесплатно – все, что нужно знать, в материале Фактов ICTV.
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Для того чтобы изучать итальянский, в первую очередь надо выучить алфавит и элементарные фразы, а затем браться за лексику и грамматику.
Для разговорного итальянского вам стоит освоить фонетику, а для чтения и письменной речи потребуется знание грамматики.
Изучение итальянского языка самостоятельно: список сервисов
- DuoLingo – простая программа для изучения итальянского в игровой форме.
- Hellotalk – здесь можно общаться с носителями языка и преодолеть языковой барьер.
- Book2 – онлайн-курс, включающий в себя словарь и разговорник. Все уроки озвучены носителями языка.
- ItalianPod101 – сервис на английском языке, чтобы тренировать аудирование с большой базой тематических аудио- и видеоуроков, разделенных по уровням, от начального до продвинутого.
- Italki – сервис, в котором можно найти преподавателей и языковых партнеров. Здесь можно заказать стандартные уроки по домашним заданиям, готовые пакеты курсов по нужной теме или 30-минутные разговорные сессии с носителями языка.
- Colloquial Italian – самоучитель итальянского для начинающих. Пошаговый курс состоит из учебника и аудиозаписей.
Каналы на YouTube для изучения итальянского языка
- Learn Italian with ItalianPod101.com. На нем вы откроете для себя более 600 видео для изучения итальянского языка, включая стандартные слова и выражения. Тут есть множество уроков в игровой форме, субтитры на французском и итальянском языках.
- ITALIamo. На канале есть пронумерованные уроки, благодаря которым вы захотите выучить итальянский язык (построение предложения, интересные диалоги и т.п.).
- Learn Italian with Dialogues. Структурированные уроки итальянского языка, содержащие большое количество слов, благодаря чему вы можете пополнить словарный запас, а также изучить и улучшить грамматику.
- Impara l’Italiano con Italiano Automatico. Канал для более высокого уровня. Доступны субтитры на нескольких иностранных языках с подводными камнями для изучения итальянского.
- Learn Italian with Lucrezia. Для понимания и улучшения произношения следует просмотреть видео на этом канале.
Как учить итальянский в Instagram
- Learn Italian with Melissa. Хороший канал для тех, кто хочет изучать итальянский с нуля по картинкам.
- italiano_ora. Кроме того, что на аккаунте много сообщений с уроками итальянского, на странице есть ссылка на бесплатный курс изучения языка для украинских беженцев.
- impara_italiano. Здесь есть список базовых выражений, который станет полезным каждому, кто только начинает учить итальянский.
- italianwordoftheday. Страница, которая пополняется каждый день на одно итальянское слово. Подойдет тем, кто учит язык как хобби и не хочет или не может посвятить этому делу много времени.
- ig_italia. Это сообщество итальянских инстаграмеров, куда 3-4 раза в день добавляют очень хорошие фото, сделанные в Италии. Под картинкой всегда есть текст из нескольких предложений, из которого можно узнать больше о месте, изображенном на фото. Ощущение такое, что тебе проводят мини-экскурсию.