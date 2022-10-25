Октябрь, 25 в 13:27

США могут передать Украине зенитно-ракетный комплекс Hawk для противовоздушной обороны. Hawk способен защитить украинское небо от вражеских крылатых ракет и беспилотников.

О такой возможности сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников. Пока непонятно, какое количество ЗРК смогут передать США.

Что известно об американском комплексе Hawk и каковы его технические характеристики — читайте в материале Фактов ICTV.

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MIM-23 HAWK: что это

Это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Комплекс принят на вооружение в 1960 году, с тех пор он прошел несколько модернизаций.

Система Hawk является предшественником системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies.

Изначально Hawk разрабатывался только для уничтожения самолетов, но впоследствии его модернизировали и для перехвата ракет и дронов.

Например, последняя модернизация включала цифровизацию комплекса с возможностью одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей.

Первые варианты MIM-23 Hawk поражали воздушные цели на расстоянии 25 км и на высоте 14 км. После доработок максимальная дальность перехвата целей возросла до 40 км при максимальной высоте 18 км.

И хотя MIM-23 Hawk принадлежит к прошлому поколению ЗРК, в свое время он был основным зенитным комплексом США и стран НАТО на протяжении почти всей Холодной войны.

Тогда система имела немалый тираж и находилась на вооружении 10 стран. В 1990-х годах США вывели его из эксплуатации, однако Hawk остается на вооружении еще в двух десятках стран.

Особенности комплекса

Несмотря на большое количество модернизаций, огневые возможности комплекса все так же опираются на зенитную ракету MIM-23. Кстати, сама ракета тоже проходила обновление до середины 90-х годов.

Комплекс состоит из зенитной батареи, чаще всего с двумя огневыми взводами, имеющими по три пусковые установки каждый.

На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитные ракеты MIM-23. Кроме того, пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Также в батарею входят различные РЛС, мобильный пункт управления и вспомогательные машины. Также комплекс оснащен приемником системы определения свой-чужой, то есть Hawk может отличать вражеские ракеты от наших.

Стоит отметить, что это наполнение батареи зависит от модификации ЗРК.

Основной и единственный параметр боевых возможностей Hawk — ракета MIM-23.

Дальность поражения целей — до 45-50 км, высота — до 20 км, скорость ракеты — 2,4 Маха. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.

Технические характеристики MIM-23 Hawk

Дальность обнаружения целей — до 100 км.

Дальность поражения целей — до 50 км.

Максимальная высота цели — до 20 км.

Вес — 590 кг.

Длина — 5,08 м.

Боеголовка — 54 кг.

Комплекс Hawk сможет отлично справиться с вражескими крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.