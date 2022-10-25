Октябрь, 25 в 18:52

Враг разрушил около 30% электростанций Украины, в результате чего возникли определенные проблемы с электроснабжением. По всей территории страны начались веерные отключения света.

Если просидеть несколько часов без света вполне возможно, то остаться надолго без мобильной связи не так просто.

Дело в том, что вышки мобильной связи тоже зависят от электроэнергии, соответственно, во время обесточивания они прекращают работать.

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Как будет работать мобильная связь во время длительных отключений электроэнергии и в каких случаях связь может исчезнуть вообще — узнавали Факты ICTV.

Исчезнет ли связь в случае обесточивания мобильных вышек

Хоть мобильные вышки работают от электричества и полностью зависимы от электроснабжения, мобильной сети Украины не страшны отключения света.

Как отмечают в телекоммуникационной компании Vodafone, все базовые станции оснащены резервными источниками питания. Это батареи, которые автоматически включаются, когда прекращается централизованное электропитание.

Такие батареи могут обеспечить работу в среднем на 4-5 часов.

— Следующий шаг для продолжения работы сети – это генераторы. Их количество Vodafone существенно увеличил накануне и в первые месяцы полномасштабного вторжения, — отмечают в Vodafone.

В компании добавляют, что не каждая базовая станция оснащена генераторами. Их устанавливают только на важных узловых площадках связи и ключевых базовых станциях, которые могут поддерживать наибольший процент покрытия.

— В зависимости от параметров объектов, которые питаются от генератора, одна заправка генератора обеспечивает от 8 ч до двух дней автономной работы, — указали в Vodafone.

Дальше все будет зависеть от возможности делать регулярные аварийные выезды для пополнения запаса горючего.

То есть, если речь идет о прогнозируемых отключениях электроснабжения или электричество исчезнет на небольшой промежуток времени, то мобильная сеть автоматически перейдет на резервные источники и продолжит работать.

— Если речь идет о длительных отключениях, наши специалисты, которые занимаются аварийными работами, регулярно возобновляют запас топлива, чтобы обеспечить непрерывную работу мобильной сети там, где это возможно физически, — добавили в Vodafone.

На самом деле, украинцы даже не почувствуют, как мобильная сеть начнет работать от резервного питания, на качество мобильной связи это не будет влиять. Однако в результате обесточивания может значительно снизиться скорость мобильного интернета.

Дело в том, что отключение электроэнергии делает невозможным использование Wi-Fi-роутеров в домах украинцев, поэтому все пользователи вынуждены переходить на мобильный интернет.

Как результат, сеть перегружается и скорость интернета существенно снижается.

В другой телекоммуникационной компании Украины Киевстар также отметили, что во время отключения электроэнергии связь работать будет.

— Однако ситуация будет зависеть от масштабов отключений и их продолжительности. Работа оборудования мобильной связи и интернета зависит от стабильного электроснабжения в энергосетях, — говорят в Киевстар.

На случай аварийных ситуаций базовые станции и коммутаторы мобильной связи Киевстар тоже обладают автономными элементами питания.

В зависимости от нагрузки на сеть, они могут работать автономно от централизованного снабжения электроэнергии в течение нескольких часов.

— Все важное оборудование, без которого невозможна работа сети, такое как коммутаторы и ключевые базовые станции, оборудовано стационарными дизель-генераторами. Для поддержки работы другого оборудования в случаях масштабных и длительных отключений электроэнергии, компания использует передвижные дизель-генераторы, — говорят в Киевстар.

При этом приоритет отдается обслуживанию голосовой связи.

В компании добавили, что во время длительных отключений электроэнергии абоненты в разных районах могут испытывать временные сложности, поскольку технически невозможно одновременно доставлять дизель-генераторы к большому количеству базовых станций.

— В частности, в Киевстар по Украине более 40 тыс. базовых станций. Однако сотрудники компании и подрядные организации стараются это делать максимально оперативно, — добавили в компании.

Поэтому, даже во время долговременных и масштабных отключений электроэнергии, связь у украинцев будет. Конечно, могут возникать трудности, но позвонить родным сможет каждый.

Компании имеют альтернативные источники питания, поэтому без мобильной связи Украина точно не останется.