Должен стать более понятным: в ОП сообщили о работе над графиком отключения электричества
В Украине работают над усовершенствованием графика отключения электроэнергии.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
— Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах. Особенно учитываем потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны, – отметил он.
По словам Тимошенко, проходит совместная работа с облэнерго, городскими главами, представителями областных военных администраций, Офиса президента, Укрэнерго и Минэнерго.
В ДТЭК ранее объяснили, по какому принципу определяются часы отключения электричества и почему не все жилые дома подпадают под стабилизационные отключения электроэнергии.
В течение 10-12 октября Россия нанесла по территории Украины массированные ракетные и авиационные удары, в том числе по энергетическим объектам. 22 октября рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.
После ракетных атак в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения потребителей и призвали экономить электричество в пиковые часы нагрузки.
Источник: Кирилл Тимошенко
Фото: Кирилл Тимошенко