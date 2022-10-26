Должен стать более понятным: в ОП сообщили о работе над графиком отключения электричества

Октябрь, 26 в 16:02

В Украине работают над усовершенствованием графика отключения электроэнергии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах. Особенно учитываем потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны, – отметил он.

По словам Тимошенко, проходит совместная работа с облэнерго, городскими главами, представителями областных военных администраций, Офиса президента, Укрэнерго и Минэнерго.

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В ДТЭК ранее объяснили, по какому принципу определяются часы отключения электричества и почему не все жилые дома подпадают под стабилизационные отключения электроэнергии.

В течение 10-12 октября Россия нанесла по территории Украины массированные ракетные и авиационные удары, в том числе по энергетическим объектам. 22 октября рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.

После ракетных атак в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения потребителей и призвали экономить электричество в пиковые часы нагрузки.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко