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По распоряжению НЭК Укрэнерго, утром 26 октября снова начались стабилизационные отключения света.

Обновлено 26 октября. В Киевской области с 7:45 начались стабилизационные отключения электроэнергии.

График отключения света в Киевской области 26 октября

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Обновлено 25 октября. Сегодня по всем областям Украины снова будут применены графики ограничения поставок электроэнергии для промышленных и других категорий потребителей.

Все населенные пункты Киевской области разделены на несколько групп. Каждая из них будет отключаться от света в установленный промежуток времени.

С графиком отключений электроэнергии в Киевской области можно ознакомиться по ссылке.

Обновлено 24 октября. В понедельник стабилизационные отключения электричества начались с 09:24.

В ДТЭК говорят, что они продлятся для каждого клиента не более 4 часов, однако могут повториться в течение суток, если Укрэнерго не отменит применения стабилизационных отключений.

Например, если ваш дом отключался с 10:00 до 14:00, и стабилизационные отключения продлятся в течение дня, повторное отключение будет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00.

Актуальный график отключений на Киевщине можно посмотреть здесь.

Обновлено 23 октября. В воскресенье на Киевщине стабилизационные отключения электричества начались с 11:13.

Обновлено 22 октября в 10:50: По распоряжению НЭК Укрэнерго, в субботу, 22 октября, в Киевской области снова ввели отключения электропотребления.

Стабилизационные отключения света начались с 8:38.

Обновлено 21 октября:

По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, в области наблюдается повышенное потребление электроэнергии. Поэтому в регионе с 09:20 начались временные отключения!

– Обращаюсь ко всем! Необходимо тотально экономить электроэнергию. Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до электрообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора! Россияне нанесли удары по нашей энергетической инфраструктуре. Будьте ответственны! Потребляем экономно, – призвал и подчеркнул Алексей Кулеба.

20 октября. Стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области внедрили с 12:58.

В целом Киевскую область поделили на две группы. Для разных групп свет будут выключать в разные часы дня и дни недели – с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 22:00 до 02:00, с 18:00 до 22:00.