В ДТЭК объяснили, по какому принципу определяются часы отключения электричества

Октябрь, 26 в 14:43

Некоторые жилые дома не попадают под стабилизационные отключения электроэнергии, если они заживлены на одну линию с критически важным объектом.

Об этом рассказала руководитель отдела по коммуникациям ДТЭК Киевские региональные электросети Алла Гурова.

— При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположение объектов критической социальной инфраструктуры. К примеру, если от одной линии заживлены больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений, — сказала она.

Гурова рассказала, что для удобства клиентов все адреса, например, в Киевской области, были разделены на две очереди, для которых поставка света будет осуществляться поочередно.

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Часы отключения каждой группы будут чередоваться каждый день для того, чтобы электроснабжение одних и тех же клиентов не ограничивалось в одно и то же время.

— После распоряжения диспетчера НЭК Укрэнерго о введении стабилизационных отключений диспетчер ДТЭК Киевские региональные электросети применяют временные ограничения в соответствии с очередями. Например, дом отключался с 10 до 14, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18 до 22 часов и с 02 до 06:00, — рассказала Гурова.

Она отметила, что возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 мин. для переподключения электроснабжения между группами.

В течение 10-12 октября Россия нанесла по территории Украины массированные ракетные и авиационные удары, в том числе по энергетическим объектам. 22 октября рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.

После ракетных атак в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения потребителей и призвали экономить электричество в пиковые часы нагрузки.