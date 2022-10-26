Октябрь, 26 в 8:31

В Киеве с 7:45 начались стабилизационные отключения света. Все потребители электроэнергии разделены на три группы.

Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени. Киевлян предупредили, что отключения должны занять не более четырех часов.

График отключения света в Киеве 26 октября

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Но нужно быть готовыми к тому, что в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время.

Кроме того, возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Для комфорта потребителей работает обновленный упрощенный график, который можно посмотреть по ссылке.

Чтобы понять, отключат ли свет в вашем доме, достаточно ввести адрес в строку поиска, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Источник: ДТЭК Киевские электросети