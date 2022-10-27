Октябрь, 27 в 20:10

Вооруженные силы Украины получили еще одно эффективное оружие — израильские системы от компании Smart Shooter. Они способны справиться с обнаружением и уничтожением иранских дронов Shahed, которым оккупанты атакуют украинские города.

Что известно об израильских системах Smart Shooter — далее в материале Фактов ICTV.

Smart Shooter в Украине: что известно

Израильское издание Debka утверждает: в Украине на полях воздушного боя появилась израильская военная система. Как сообщается, украинские военные уже установили ее на легких самолетах и беспилотниках.

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Smart Shooter способна эффективно находить и уничтожать иранские дроны-камикадзе, которыми РФ атакует украинские города.

Что такое Smart Shooter

Это система управления огнем, по сути умный прицел, который обнаруживает цели с помощью радара, а затем очень точно определяет тип дрона и его местонахождение. Это помогает сбить беспилотник с помощью стрелкового оружия.

Искусственный интеллект Smart Shooter работает по принципу One shot — one hit (один выстрел – одно попадание).

Как отмечают разработчики, это гораздо больше, чем оптический прицел. Это высокотехнологичная индивидуальная система управления огнем.

Smart Shooter имеет двухъядерный компьютер со сложной баллистической обработкой, что может распознавать, отслеживать и поражать воздушные (дроны/БПЛА) и наземные цели с непревзойденной точностью.

Впервые система была использована израильской армией в сентябре 2022 года. Тогда ее применяли не для перехвата дронов, а для разгона митингующих в Хевроне. Вместо пуль бойцы Цахала использовали губчатые шарики.

Особенности системы

Высота smart-системы составляет 95 см, а вес — примерно 75 кг. Также существуют версии с меньшим весом, их устанавливают на пушки и пулеметы.

Вообще система разрабатывалась, чтобы помочь солдатам метко и быстро уничтожать цели.

Smart Shooter повышает эффективность благодаря способности точно поражать и уничтожать наземные, воздушные, статические или движущиеся цели как днем, так и ночью. Благодаря уникальной возможности оnе shot — оnе hit система управления огнем повышает точность выстрела и уменьшает убытки.

Отдельно об уничтожении беспилотников. В последнее время РФ начала атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Хотя их можно сбить обычным стрелковым оружием, сделать это не так легко, как кажется.

Как раз для этого идеально подходит израильская система управления огнем Smart Shooter. Благодаря встроенным алгоритмам прицеливания, которые могут отслеживать и поражать даже очень маленькие беспилотники, летящие на высокой скорости на расстоянии до 250 м, система способна уничтожить любой дрон.

Характеристики Smart Shooter

Умный прицел может обнаруживает тип и местоположение вражеских дронов.

Система работает по принципу один выстрел – одно попадание . Это сводит практически к нулю риск промаха.

. Это сводит практически к нулю риск промаха. Их можно использовать как беспилотники-перехватчики, так и устанавливать на самолеты или вертолеты для поражения движущихся целей.

Управление Smart Shooter осуществляется с помощью искусственного интеллекта и передовой радарной системы.

Вес — около 75 кг.

Высота — 95 см.

Способность поражать маленькие и быстрые беспилотники на расстоянии до 250 м.

Фото: American Security Today