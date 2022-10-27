Октябрь, 27 в 9:08

По распоряжению НЭК Укрэнерго, утром 27 октября снова начались стабилизационные отключения света.

В Киевской области стабилизационные отключения света начались с 05:38.

В графике отключений электроэнергии Киевская область поделена на две группы. Для каждого света выключают в разные часы и дни недели.

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Согласно графику, отключения света происходят для каждой группы потребителей не более 4 часов, однако могут повториться в течение суток через 8 часов. К примеру, если свет исчез с 8 до 12 утра, то в случае необходимости повторное отключение может быть с 20:00 до 24:00.

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели из-за разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления света помогает уменьшить нагрузку на систему и позволяет энергетикам быстрее ее починить.

Украинцев также просят потреблять электроэнергию умеренно и выключать все лишние электроприборы с 7:00 до 23:00. Владельцев бизнеса просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и торговых центров.