Октябрь, 27 в 19:51

Просьба к украинцам не возвращаться из-за границы из-за сложных условий зимой не является “инструкцией”, как действовать.

Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, эта рекомендация главным образом касается женщин с детьми.

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— Здесь надо иметь трезвый ум и здравую логику: на зиму — сейчас говорим о женщинах с детьми, ведь выехали за границу, как правило, женщины с детьми. Если женщины с детьми, находясь там весенние и летние месяцы, принимают для себя решение возвращаться в родные дома на зимние месяцы, то я просила — это было не указание, не инструкция, а просьба — если можно, остаться в Европе на зиму, — сказала она.

По словам Верещук, остаться в Европе стоит из соображений безопасности, а также из-за сложной ситуации с энергоснабжением, поскольку возвращение населения в Украину сейчас повысит нагрузку на энергосети.

— Конечно, каждый решает сам, мы демократическая страна, но моя рекомендация и просьба остаются неизменными: если есть возможность, остаться в Европе на зиму, а уже весной вернуться и восстанавливать наше государство, я очень искренне надеюсь, освобожденное от оккупанта в целом, — добавила министр.

Ранее Ирина Верещук призвала украинцев, которые выехали из Украины из-за войны, перезимовать за рубежом.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что зима 2022-2023 будет самой сложной в истории Украины.