Октябрь, 27 в 1:39

После российских атак по энергетической инфраструктуре пострадало не только местное население, но и предприятия, которые несмотря на войну оставляют в Украине.

Из-за энергетических перебоев производителям пищевой продукции приходится разрабатывать план действий для поддержания своего бизнеса.

Впрочем, перебои со светом на предприятиях скажутся не только на предпринимателях, но и на кошельках украинцев.

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Как приходится справляться с энергетическими проблемами украинскому бизнесу — рассказала журналист Факты недели Алла Чиж.

На некоторых фермах в Украине сегодня стоят генераторы и отдельные цистерны с дизелем, которые помогают поддерживать производство в экстремальных условиях, но не все предприятия готовы к такому. Подобные перебои с электричеством могут повлиять на цены в супермаркетах.

Директор фермы Дмитрий Соломаха рассказывает, что у него на хозяйстве основным потребителем электроэнергии является современный доильный зал, охладители молока, мельница и пастеризатор.

— В целом это оборудование потребляет 1000 киловатт электроэнергии ежесуточно, — говорит он.

Поэтому на его предприятии запаслись дизель-генераторами на случай отключений, поскольку от перебоев режима производство становится.

Процесс доения очень ответственный и если изменить график даже на полчаса, коровы дадут значительно меньше молока, а восстановление надоя может длиться минимум месяц.

Дмитрий Соломаха уверен, что его хозяйство готово к полному обесточиванию.

— Критическая инфраструктура, которая работает на производство молока, у нас будет обеспечена всегда. Пострадают вещи, которые дают комфорт: отопление, чайники, бытовая техника, это придется выключать, — говорит он.

Но это повлияет и на производственные затраты, говорит главный энергетик хозяйства Олег Марченко, что в свою очередь поднимет цены на товар.

— В 5 раз получается больше затраты электроэнергии, которую производим дизель-генератором. Где-то пол-литра на один киловатт, — объясняет Марченко.

Другой пример — теплица в Запорожье. На этом хозяйстве выращивают огурцы, помидоры, перец и другие овощи, что тоже требует бесперебойного энергоснабжения. Первое, что здесь сделали владельцы, так это приобрели генераторы, после чего снизили теплопотери.

Руководитель лаборатории комплексного агрономического обслуживания Андрей Волошенюк рассказывает, как обеспечено предприятие. Говорит, что был установлен дополнительный щит, который позволяет снизить затраты тепла при выращивании основных культур. Кроме того, закупили энергосберегающие лампы.

— Это лампы для доосвещения на основе светодиодов, так называемые LED лампы. Каждая лампа имеет разный спектр. За счет этого стараемся получить максимальное приближение к солнечному свету, что позволит нам экономить электроэнергию. Они более экономные, но на старте они дороже, — рассказывает Волошенюк.

Только, говорят, что этих мощностей не хватит на то, чтобы вырастить овощи зимой, когда практически нет солнца. Те же лампы, которые использовали раньше, потребляют столько электроэнергии, что выращивание тепличных овощей выйдет в пять раз дороже. А значит, они будут просто неконкурентными. Таким образом рынок заполонит импорт.

Главный социальный продукт — хлеб — тоже содрогнулся от энергетических атак врага.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко говорит, что ситуация на рынке очень напряженная.

— Ситуация очень напряженная, потому что прекращение поставок электроэнергии останавливает цикл производства. А цикл производства занимает несколько часов. Потому что идет закваска, смещение теста, выпекание, — объясняет Тараненко.

По его словам, если процесс приготовления прервать, тогда хлеб или будет сырым, или просто сгорит в печи и пойдет на свалку. Но хлебозаводы относятся к объектам критической инфраструктуры, поэтому их работу энергетики не будут останавливать.

Исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук говорит, что в графики отключения света не войдут объекты критической инфраструктуры.

— Больницы, водоснабжение, водоотведение, критические, как выпечка хлеба. Потому что они есть в приоритете. Выключаются те объекты, которые не влияют на функционирование критической инфраструктуры. Это либо бытовые клиенты, либо бизнесы, которые производят что-то чрезвычайное, — говорит он.

Но это не защищает от аварийных отключений, когда система сама сбрасывает чрезмерную нагрузку на сеть, поэтому сейчас заводы в активном поиске генераторов, которых на рынке уже дефицит, поэтому их необходимо заказывать за рубежом и ждать.

Впрочем, цены на хлеб не планируют поднимать, а производство не будут сокращать.

Тараненко говорит, что пекари практически не имеют прибыли на сегодня, впрочем понимают свою социальную ответственность.

— Каждый на своем месте должен делать то, что может. Мы делаем все, что можем для обеспечения населения хлебом, для нашей победы, — рассказывает президент ассоциации пекарей.

Тем временем цены на другие социальные продукты — яйца, масло, мясо, овощи — взлетели в гору. Яйца по скандальной популярности последних недель уже обогнали неизменного лидера — гречку. За десяток в магазинах просят от семидесяти пяти до ста гривен.

В Минагрополитики успокаивают, что вскоре цены на яйца немного откатятся назад, как и цены на овощи борщевого набора.

Как объясняет глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, если цены не успокоятся, то спрос упадет.

— Большинство предприятий будут держать небольшие объемы, которые импортируются. А мы же понимаем, что мы уже много лет импортируем значительную часть овощей даже борщевого набора и как раз те предприятия будут заказывать за рубежом по мере того, как в этом будет необходимость. Это будет гарантировать нам неповышение цен или незначительное повышение. Будут страдать производители, бизнес, но для нас, обычных покупателей, это не очень отразится на цене, — объясняет он.

Впрочем ценник на фрукты, как тропические, так и отечественные, подорожают больше, чем обычно к зиме — на 30-40 процентов. Ведь храниться должны при определенной температуре, которую сейчас очень сложно обеспечить.