Проверено более 40 тыс. га и 1,5 тыс. дорог: кто и как разминирует Киевщину

Октябрь, 27 в 17:48

На территории Киевщины на сегодня обнаружены 200 тыс. взрывоопасных предметов, часть из них обезвредили. Остальное передали на фронт, чтобы их смогли использовать ВСУ.

Об этом рассказал старший офицер отдела сил поддержки, ответственный за выполнение работ по разминированию на территории Киевской области Павел Пидгаец.

— На первых порах десятки тысяч боеприпасов были переданы Вооруженным силам для дальнейшего использования, но очень много боеприпасов, которые подвергались огню и имеют деформацию, не могут быть использованы повторно, поэтому мы вынуждены их уничтожать путем подрыва, — рассказывает военный.

Разминирование Киевщины началось буквально с первых дней после освобождения. И военные, и полиция понимали, что люди вернутся на эти территории сразу, и потому работали максимально быстро. Вооруженные силы Украины, ГСЧС, взрывотехники Нацполиции, саперы Национальной гвардии, Государственной службы спецтранспорта и другие формирования, занимающиеся разминированием, с апреля приступили к работе.

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— Эта совместная скоординированная работа дала такой результат, что сегодня 200 тыс. взрывоопасных предметов изъяты, или утилизированы, или переданы для дальнейшего использования Вооруженными силами Украины. Проверенная территория — более 40 тыс. га. Более 33 500 объектов проверено, а также 1,5 тыс. дорог и линий электропередач. Выполнена колоссальная работа, – говорит офицер.

Но сегодня еще нельзя сказать, что уже безопасно повсюду, утверждает он.

— Основные опасности остались в лесных посадках, лесных массивах, куда бы я не рекомендовал ходить. Некоторые поля еще не проверены саперами. Но преимущественно места общего пользования и объекты критической инфраструктуры в целом безопасны, – добавляет военный.

Первые месяцы после освобождения области в Киевской области работали 50-60 групп различных формирований одновременно. Сейчас осталось 20-25 групп. Большинство сил переместились на Харьковщину и Херсонщину, где работы гораздо больше.

Сначала боеприпасы обезвреживались прямо там, где и обнаруживались. Зачастую это было и в пределах населенных пунктов. Сегодня выделили буквально 5-6 мест в Киевской области, где происходят взрывы. Все работы координирует непосредственно командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк.

— На первых порах взрывали боеприпасы на местах обнаружения. Затем в связи с тем, что люди пережили большие стрессы, начали локализовать такие места. На сегодня все подрывы происходят только после согласования со всеми инстанциями, делаются объявления для местных жителей, определены буквально 5-6 мест, где могут осуществляться подрывы. Очень многие люди тяжело воспринимают любой подрыв, особенно те, которые пережили бомбардировки. Это сразу вызывает у них шок, они сразу замыкаются, приседают. Это нормальная реакция людей на такие действия, поэтому мы стараемся минимизировать такие вещи, – говорит Павел Пидгаец.

Во время подрыва снарядов территорию закрывают для проезда, а в воздух часто поднимают дрон, чтобы убедиться, что людей близко нет.

Работы немало и силы это отнимает, но не навыки и инстинкты. По словам офицера, за весь период разминирования области не было ни одного случая подрыва специалистов.