Октябрь, 27 в 10:39

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Харьковщине депутата, который во время оккупации работал с россиянами и снабжал их продовольствием.

Предателем оказался депутат Купянского районного совета. Он организовал оккупантам оптовые поставки пищевой продукции из собственного предприятия.

— На должности генерального директора местного молочно-консервного комбината он “перестроил” его работу в пользу страны-агрессора после захвата части региона. Для этого должностное лицо осуществило “перерегистрацию” акционерного общества в так называемой налоговой службе оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли, — сообщили в СБУ.

Таким образом, он обеспечил регулярную поставку промышленных объемов молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины.

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Только по одному “договору поставки” предприятие предателя отгрузило в захваченный Луганск до 20 тыс. единиц товара на почти 1 млн грн.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.