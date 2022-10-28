Контрнаступление ВСУ в Луганской области продолжается, бойцы продвигаются каждый день — Гайдай

Октябрь, 28 в 9:30

В Луганской области контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается каждый день. Однако существуют определенные трудности, в результате которых продвижение ВСУ происходит несколько медленнее, чем хотелось бы военному руководству.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, украинским воинам удается титаническими усилиями продвигаться вперед.

— Не так быстро, как всем нам хотелось бы, но мы понимали, что не будет такого быстрого продвижения в Луганской области. Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, погода мешает, очень много негативных факторов, но, несмотря на это, они каждый день продвигаются вперед, — отметил он.

По словам главы ОВА, контрнаступление в Луганской области осложняется подтянутой техникой, резервами российских войск, оборонительными сооружениями РФ и заминированной территорией.