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Факты / Україна / Общество

В Киевской области отменили отключение света, а в Киеве продолжают

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Киевской области отменили отключение света, а в Киеве продолжают
Фото: Pixabay

Энергетическая компания Укрэнерго отменила экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены 27 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом.

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Отмечается, что ситуация в энергосистеме все еще напряжена, поэтому энергетики просят потребителей ответственно относиться к использованию электричества — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Также энергетики просят бизнес ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

В свою очередь в ДТЭК Киевские электросети сообщили, что киевлянам продолжают экстренные отключения света.

— Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применения более длительных отключений электроснабжения, — подчеркнули в компании и также призвали потребителей максимально ограничить потребление электричества.

Напомним, что из-за ночной атаки 27 октября из строя вышел ряд критически важных энергетических объектов. В Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, были введены экстренные ограничения электроснабжения.

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