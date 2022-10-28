Просроченные во время военного положения паспорта остаются в силе — Минреинтеграции
Паспорта граждан Украины, срок действия которых закончился в период военного положения, остаются в силе.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
Таким образом, паспорта граждан Украины в форме карточки, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25-ти или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотографии наступил в период действия военного положения), являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины, пояснили в министерстве.
В Минреинтеграции добавили, что владельцы таких документов обязаны их обменять в течение 30 дней с момента прекращения или отмены в Украине военного положения.
Ранее в Минреинтеграции сообщали, что российские спецслужбы блокируют выезд украинцев в страны Евросоюза. В частности, на границах с Эстонией и Латвией людям приходится ждать по 2-6 дней. По данным министерства, ФСБ делает это для того, чтобы проверить граждан на наличие паспорта РФ.
После этого в ВСУ сообщили, что украинцы, которые принудительно получили российские паспорта, могут сотрудничать с Вооруженными силами Украины.
Источник: Минреинтеграции