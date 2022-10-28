Октябрь, 28 в 19:29

Паспорта граждан Украины, срок действия которых закончился в период военного положения, остаются в силе.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Таким образом, паспорта граждан Украины в форме карточки, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25-ти или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотографии наступил в период действия военного положения), являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины, пояснили в министерстве.

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В Минреинтеграции добавили, что владельцы таких документов обязаны их обменять в течение 30 дней с момента прекращения или отмены в Украине военного положения.

Ранее в Минреинтеграции сообщали, что российские спецслужбы блокируют выезд украинцев в страны Евросоюза. В частности, на границах с Эстонией и Латвией людям приходится ждать по 2-6 дней. По данным министерства, ФСБ делает это для того, чтобы проверить граждан на наличие паспорта РФ.

После этого в ВСУ сообщили, что украинцы, которые принудительно получили российские паспорта, могут сотрудничать с Вооруженными силами Украины.

Источник: Минреинтеграции