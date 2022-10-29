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Факты / Україна / Общество

Глава Киевской ГВА рассказал, существует ли риск повторного нападения на Киев

Марта Бондаренко, редактор ленты
Глава Киевской ГВА рассказал, существует ли риск повторного нападения на Киев
Фото: Depositphotos

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) генерал-полковник Сергей Попко считает, что риски повторного наступления российских войск с севера на Киев никуда не исчезли.

Об этом глава КГВА рассказал в интервью изданию НВ.

По словам Сергея Попко, желание Кремля захватить столицу Украины было всегда и оно никуда не исчезало.

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— Враг продолжает захватническую войну, в которой погибает замечательный украинский народ. Он уничтожает инфраструктуру государства. Риск для столицы, как и для нашей страны, никуда не исчезал, – заметил генерал-полковник.

Однако он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы к любым действиям со стороны российского противника.

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Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что наступления россиян с территории Беларуси в ближайшее время не будет.

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