Глава Киевской ГВА рассказал, существует ли риск повторного нападения на Киев
Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) генерал-полковник Сергей Попко считает, что риски повторного наступления российских войск с севера на Киев никуда не исчезли.
Об этом глава КГВА рассказал в интервью изданию НВ.
По словам Сергея Попко, желание Кремля захватить столицу Украины было всегда и оно никуда не исчезало.
— Враг продолжает захватническую войну, в которой погибает замечательный украинский народ. Он уничтожает инфраструктуру государства. Риск для столицы, как и для нашей страны, никуда не исчезал, – заметил генерал-полковник.
Однако он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы к любым действиям со стороны российского противника.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что наступления россиян с территории Беларуси в ближайшее время не будет.