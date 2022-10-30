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Факты / Україна / Общество

До +15 градусов и первый снег: какой будет погода в ноябре

Валентина Летяк, редактор ленты
Осінь, осень
Фото: Pexels

В первую половину ноября в Украине ожидается теплая и сухая погода, днем ​​столбики термометров будут подниматься местами до +10 +15 градусов, прогнозирует начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

По его словам, в целом последний месяц осени будет теплее обычного на 1,5-2 градуса, хотя возможны перепады температур.

– До 7 ноября будет малооблачная, солнечная погода, и для этого времени года достаточно теплая: +10 +15 градусов днем ​​и +3 +8 ночью, – говорит он.

Билык сказал, что в ноябре ожидаются первые заморозки и снег, однако осадки будут неустойчивыми.

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– По крайней мере, в первой декаде последнего месяца осени снега не будет, а будет тепло и без осадков, – подытожил метеоролог.

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Источник: Новое время
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