До +15 градусов и первый снег: какой будет погода в ноябре
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В первую половину ноября в Украине ожидается теплая и сухая погода, днем столбики термометров будут подниматься местами до +10 +15 градусов, прогнозирует начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
По его словам, в целом последний месяц осени будет теплее обычного на 1,5-2 градуса, хотя возможны перепады температур.
– До 7 ноября будет малооблачная, солнечная погода, и для этого времени года достаточно теплая: +10 +15 градусов днем и +3 +8 ночью, – говорит он.
Билык сказал, что в ноябре ожидаются первые заморозки и снег, однако осадки будут неустойчивыми.
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– По крайней мере, в первой декаде последнего месяца осени снега не будет, а будет тепло и без осадков, – подытожил метеоролог.