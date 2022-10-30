График отключения электричества в Киеве не будет точным на 100% – YASNO

Октябрь, 30 в 14:16

Очень сложно спрогнозировать дефицит и потребление электроэнергии, поэтому график отключения света в Киеве не будет абсолютно точным, заявил в эфире телемарафона гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

– 100% совпадения не будет. Мы с сетями пытаемся угадать, какой будет дефицит, потребление. И этот баланс мы прогнозируем. Это впервые происходит с системой. Надеюсь, что в начале недели мы опубликуем новые графики и они будут более точными, – подчеркнул он.

По его словам, есть два типа отключений – экстренные и стабилизационные, первые могут занять шесть часов и более, а стабилизационные – до четырех часов.

Укрэнерго 30 октября второй день подряд не предоставляло операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей, поскольку сегодня утром украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, чем вчера, а верхняя точка утреннего пика была позже, что также замедлило рост потребления.

Сейчас смотрят

Однако впереди еще вечер воскресенья, поэтому есть риск возникновения необходимости отключений.