Октябрь, 30 в 17:22

Что известно о беспилотном надводном аппарате Unmanned Surface Vessel (USV) и его характеристиках – смотрите в нашем материале.

Что такое Unmanned Surface Vessel (USV)?

Это аппарат, способный двигаться по поверхности воды без экипажа на борту. USV способны выполнять различные функции, основными из которых является противолодочная война, противоминная борьба, патрулирование и защита акваторий.

Такие аппараты использовались еще во время Второй мировой войны как дистанционно управляемые корабли-мишени и для операций по разминированию.

Сейчас смотрят

Технические характеристики USV

Беспилотные надводные суда отличаются по размеру: от менее 1 до более 20 метров, с водоизмещением от нескольких килограммов до нескольких тонн. Это позволяет охватить широкий спектр уровней мощности.

Источники питания USV отличаются в зависимости от размера и назначения. Они могут работать на дизельном топливе, бензине, гибридном электричестве, аккумуляторах и возобновляемых источниках энергии.

USV включает в себя станцию ​​с управлением транспортным средством, связь и бортовые системы.

Технологии предотвращения столкновений обеспечивают более безопасную навигацию для USV, особенно в зоне интенсивного морского движения, и способствуют автономной навигации в зонах ограниченного доступа.

Для безопасной навигации на USV используются различные типы датчиков: датчики зрения, гидролокаторы, датчики обнаружения и определения дальности (LIDAR), инфракрасные и радарные. Эти датчики можно использовать отдельно или в сочетании друг с другом в зависимости от формата программы.

Фото: US Navy