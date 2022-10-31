Октябрь, 31 в 10:12

В результате ракетных ударов РФ повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области. Без света пока около 300 тыс. клиентов, сообщает ДТЭК.

В области происходят экстренные отключения света, графики аварийных отключений, составленные ранее, уже неактуальны.

Речь идет о повреждении энергообъектов, питающих Бориспольский, Броварской, Переяславский, Вышгородский и Ирпенский районы.

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Утром 31 октября РФ нанесла очередной ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В целом враг выпустил более 50 крылатых ракет с севера Каспийского моря, а также и из района Волгодонска (Ростовская область), 44 из них сбила наша ПВО.

В частности, несколько ракет были сбиты на территории Киевской области, однако есть также попадание в объекты энергетической инфраструктуры, поэтому несколько сот клиентов пока без света. Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Предварительно, есть один пострадавший и разрушения частных домов.