Октябрь, 31 в 18:17

В Киеве стабилизируют ситуацию со светом ориентировочно в 21:00-22:00.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что в результате утренней ракетной атаки РФ без света в Киеве остается 270 тыс. квартир, 40% потребителей столицы – без воды.

— Свет вернули жителям Троещины и частично – Подола. Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 21:00-22:00. Но даже вернув поставки электроэнергии, отключения будут применять. Потому что ситуация сложная, – сообщил мэр Киева.

Специалисты уже возобновили водоснабжение на левом берегу Киева, на правобережной части столицы продолжаются работы.

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Напомним, что утром 31 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, повреждения получили 18 объектов в 10 регионах. После обстрелов были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

Укрэнерго отменила стабилизационные графики почасовых отключений света, введенные с 6:00. В дальнейшем потребность в отключениях света будет определяться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме Украины.