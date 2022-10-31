Временные ограничения продолжаются: в Киеве обновили график отключения света
31 октября из-за массированной ракетной атаки РФ киевлян снова предупредили, что вынуждены применить графики ограничения поставок электроэнергии.
Согласно предварительному расписанию, опубликованному на сайте YASNO, свет будут выключать в среднем на 8-12 часов. Каждый день будет до 2-3 отключения по 3-4 часа.
— Энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы энергоснабжение может отсутствовать более длительное время, — отметил поставщик YASNO.
Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.
Чтобы понять, когда отключат свет, достаточно ввести адрес в строчку поиска на сайте Yasno. После этого появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.
Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.
Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 7:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.