Октябрь, 31 в 19:37

31 октября из-за массированной ракетной атаки РФ киевлян снова предупредили, что вынуждены применить графики ограничения поставок электроэнергии.

Согласно предварительному расписанию, опубликованному на сайте YASNO, свет будут выключать в среднем на 8-12 часов. Каждый день будет до 2-3 отключения по 3-4 часа.

— Энергетики прилагают все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов, но в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы энергоснабжение может отсутствовать более длительное время, — отметил поставщик YASNO.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Сейчас смотрят

Чтобы понять, когда отключат свет, достаточно ввести адрес в строчку поиска на сайте Yasno. После этого появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Читайте На всей территории Украины начались аварийные отключения электроснабжения

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 7:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.