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Факты / Україна / Общество

В Monobank сообщают о сбое – что известно

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Монобанк

В Monobank сообщают о сбое 31 октября. Проблемы в работе приложения начались примерно в 17:30.

Некоторые пользователи не могут войти в свой аккаунт. Также наблюдаются проблемы с платежами.

Служба поддержки Monobank подтвердила, что специалисты уже работают над решением проблемы.

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С чем именно связан сбой и сроки полного устранения проблем не уточняются. На данный момент время горячая линия mono перегружена.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский подтвердил сбой и заявил, что проблему попытаются устранить до 19.30.

В середине сентября стало известно, что Monobank решил отказаться от русского языка в приложении.

А ранее Monobank повысил тариф на снятие наличных с 0,5% до 0,9%. По заявлению Олега Гороховского, в предыдущих условиях тариф за снятие наличных не будет покрывать расходы финучреждения.

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