Октябрь, 31 в 12:38

Выходным пособием (помощью) называют государственную гарантию, когда деньги выплачиваются работнику в случаях, предусмотренных законом, работодателем в коллективном договоре или сторонами.

Выходное пособие при увольнении: кто на него может претендовать

В процессе увольнения работнику производят полный расчет. В день увольнения он должен получить следующие выплаты:

заработную плату;

выходное пособие при увольнении (если оно предусмотрено, ст. 44 КЗоТ);

компенсацию за неиспользованные дни отпуска;

другие выплаты (дополнительные гарантии, предусмотренные договором).

Выходное пособие при увольнении: как рассчитывается зарплата

Заработную плату рассчитывают пропорционально отработанному времени до дня увольнения. Выходное пособие получают те работники, которых увольняют не по своей инициативе.

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Его выплачивает работодатель тогда, когда это предусмотрено законом.

Выходное пособие выплачивают для того, чтобы материально обеспечить уволенного работника на период поиска им другой работы.

Во многих случаях выходное пособие не равно сумме зарплаты, поскольку его размер не связан с количеством и качеством труда, а только с фактом увольнения работника по определенным основаниям.

Человек может получить такую ​​помощь даже в случае увольнения по собственной инициативе.

Однако это возможно только в том случае, если работодатель нарушил законодательство о труде, условия трудового или коллективного договора.

Трудовое законодательство не предусматривает выходного пособия в том случае, когда увольнение происходит с согласия сторон.

Однако тогда, когда стороны заключают договор, они могут обсудить денежные компенсации работнику при увольнении.

Выходное пособие при увольнении: деньги за отпуск

Есть разные типы отпусков, подлежащих компенсации при увольнении. К ним относятся: ежегодный основной; ежегодные дополнительные отпуска; дополнительный отпуск работников, имеющих детей.

Если вас сокращают, то работодатель должен выплатить:

заработную плату;

выходное пособие, равное не менее чем среднему месячному заработку;

компенсацию за неиспользованные отпускные дни.

Если работодатель не выплатит уволенному работнику эти суммы в указанные сроки, то при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета (ст.117 КЗоТ Украины).

Выплата этих сумм производится по месту работы.

Однако если человек находится за границей или не может присутствовать лично, выплата зарплаты может осуществляться через учреждения банков, почтовыми переводами на указанный работником счет (адрес) с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя (по личному письменному согласию работника).

О точных суммах и расчете при увольнении работодатель должен в письменном виде уведомить работника перед выплатой.