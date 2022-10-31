Октябрь, 31 в 8:13

В конце мая Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации до 23 августа 2022 года. Таким образом, мобилизовать могут граждан от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Кто подлежит всеобщей мобилизации — узнавали Факты ICTV.

Что такое общая мобилизация

Общая мобилизация — это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

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Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация проводится в течение 90 дней после ее объявления.

В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

После ее объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу.

При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кого призовут

К призыву подлежат все граждане Украины, годные к военной службе или те, которые находятся в запасе (резервисты).

Каждый военнообязанный имеет соответствующее воинское звание. Мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, но в первую очередь призывают тех, кто имеет опыт в военном деле.

В целом все граждане обязаны являться по вызову военных комиссариатов для постановки на воинский учет и определения назначения на военное время.

Призывать будут не всех военнообязанных, необходимое количество призывников должен определить генштаб СНБО.

Общая мобилизация происходит в четыре этапа, которые внедряются в соответствии с потребностями и возможностями во время активных боевых действий.