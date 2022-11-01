Ноябрь, 01 в 11:42

Украина противостоит российской агрессии уже в течение восьми месяцев. Как бы ни было тяжело, какие бы мы потери ни несли – правда за нами, мы воюем на своей земле и за свою независимость. Выстоять в этой борьбе нам помогают наши международные партнеры, без них было бы гораздо труднее.

Евросоюз усилил политическую, гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины и системно вводит беспрецедентные масштабные санкции против России.

Страны Евросоюза приютили более 7,5 млн украинцев. Еврокомиссия предоставила государствам-членам более €3,5 млрд для приема вынужденных беженцев. А через механизм гражданской защиты помогает украинцам, пострадавшим от жестоких действий российской армии.

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Несмотря на сокрушительные разрушения, нанесенные оккупантами пригородам Киева, их жители получат жилье еще до зимы. 300 мобильных домиков от Еврокомиссии и Swedish Civil Contingency Agency должны обустроить в Буче. В них расселят людей, потерявших дома в результате обстрелов, а также оборудуют пункты обогрева на случай сильных морозов.

Сейчас в Ровно бучанцы учатся устанавливать временное жилье.

Заместитель председателя представительства ЕС в Украине Реми Дюфло отметил, что забота о пострадавших — одна из основных миссий Евросоюза.

— В приоритете Евросоюза – гуманитарная помощь, защита людей как внутри Украины, так и уехавших, — сказал Реми Дюфло. — Есть обширная гуманитарная программа, руководимая гуманитарной веткой Еврокомиссии. Украине выделено в целом €348 млн, в том числе €13 млн для Молдовы, принявшей немало украинских беженцев.

Большая часть средств, отметил Дюфло, поступила для нужд украинцев в те города, где больше всего вынужденных переселенцев.

Экстренная помощь Украине через механизм гражданской защиты ЕС является самой большой и сложной операцией за всю его историю. Ведь присоединились сюда не только все 27 стран Евросоюза, но и Норвегия, Турция, Северная Македония и Исландия. Еврокомиссия выделила в целом €485 млн на гуманитарную помощь Украине с начала войны.

Клаудия Амарал, представительница службы ЕС по гуманитарной помощи и гражданской защите, отметила, что Европейская комиссия помогает Украине на всех фронтах.

– Мы оказываем гуманитарную помощь, а также учредили механизм гражданской защиты, – сказала она. — Поэтому вся поддержка является не только финансовой, мы помогаем также вещами и продуктами. С февраля направили 71,4 тонны грузов в поддержку Украины.

Поддержка Украины многообразна и беспрецедентна по масштабу. Это и спасательное снаряжение, медицинское оборудование, средства для пожарных, машины скорой помощи, энергетические приборы, например генераторы.

— На самом деле потребность в гуманитарной помощи огромна, и понимая это, Европейская комиссия недавно выделила дополнительные €175 млн евро для Украины, — продолжила Клаудия Амарал. – Мы не прекращаем нашу поддержку и обязуемся продолжать помогать по мере своих возможностей.

Помощь касается не только беженцев, но и тех, кто получил тяжелые ранения во время вражеских обстрелов. Еще с марта Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации начал эвакуацию украинцев, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Чтобы ускорить процесс, в сентябре возле аэропорта Жешува в Польше открыли Медицинский хаб. Уже удалось отправить в европейские клиники более 1,4 тыс. украинцев. К инициативе присоединились 18 стран Евросоюза.

Ежедневная работа команды Единого механизма гражданской защиты состоит в том, чтобы убедиться – пациент сможет безопасно и вовремя прибыть на лечение. Вызов в том, что скорая помощь не может ждать в аэропорту, а самолет не может ждать пациента. Так что медицинский хаб является мостиком, помогающим сделать процесс медицинской эвакуации эффективным.

В Жешув пациента привозят накануне запланированного вылета в клинику. В хабе можно переночевать в комфортных условиях, круглосуточно получить врачебный уход, необходимые процедуры и психологическую поддержку.

Когда пациент прибывает в медицинский хаб – он получает горячую пищу, место для отдыха, может воспользоваться душем. Здесь также оборудована игровая комната для детей.

Более 11 млн человек в Украине получили гуманитарную помощь от европейских стран. В Евросоюзе уверяют — продолжат помогать украинцам, пока это будет необходимо.