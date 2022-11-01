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Факты / Україна / Общество

Школы Киевской области переводят на дистанционное обучение из-за угрозы обстрелов РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Школа
Фото: Depositphotos

В Киевской области заведения общего среднего образования переводят на дистанционное обучение. Школы будут работать в таком режиме в течение двух дней: 1 и 2 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

Соответствующее решение было принято во время заседания Оперативного штаба совета обороны региона. Причина – угроза новых российских обстрелов по территории Киевской области.

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Детсады в области будут работать в режиме дежурных групп до 2 ноября.

Если в учебном процессе возникнут другие изменения, в ОВА проинформируют о них дополнительно.

Как известно, 31 октября войска РФ совершили очередной массированный обстрел территории Украины. В Киевской области была повреждена энергетическая инфраструктура. Без света осталась часть региона.

По состоянию на утро 1 ноября глава Киевской ОВ Алексей Кулеба проинформировал, что около 20 тыс. абонентов до сих пор остаются без электроснабжения. Однако энергетики работают круглосуточно, чтобы возобновить подачу электричества.

В 6:15 утра в регионе начались плановые стабилизационные отключения света. Ограничения электроснабжения введены в Киеве, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Отключения света касаются всех категорий потребителей и направлены на уменьшение нагрузки на сети.

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Источник: Киевская ОВА, Telegram-канал Алексея Кулебы

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