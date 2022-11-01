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Северодонецк в оккупации живет, как в средневековье: нет даже технической воды и света

Юля Захарченко, редактор ленты
Северодонецк в оккупации живет, как в средневековье: нет даже технической воды и света

Северодонецк живет, как в средневековье, потому что российские захватчики дали электричество только в несколько десятков жилых домов.

Об этом сообщает Луганская ОВА со ссылкой на руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.

– Город живет довольно сложно, фактически в средневековье, поскольку свет есть в нескольких десятках домов, а их там более семи сотен многоквартирных. Вода есть почасово, и то только также в нескольких десятках домов старого города, частично где-то в новом районе, но не выше 1-2 этажей, — рассказал глава ВГА.

По его словам, в Северодонецке наблюдается дефицит даже технической воды, а мусор со дворов практически не вывозится.

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— Поврежденная инфраструктура до такой степени, что осуществляемая подача не доходит до пользователей. Имеется дефицит технической воды. Я уже не говорю об отоплении, которого нет и которое оккупационные власти не сделали. В общем гуманитарная ситуация достаточно сложная. Уже не говоря о мусоре и других благах цивилизации в городе, — отметил Стрюк.

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Фото: Луганская ОВА

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