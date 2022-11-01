Ноябрь, 01 в 12:47

Пользователи сообщают о сбое в работе мобильного оператора Киевстар 1 ноября. Клиенты компании жалуются, что не могут внести деньги на счет через банкинги.

В Киевстар подтвердили сбои, из-за которых у части клиентов могут возникать ограничения при пополнении счета, изменении тарифа или в пользовании приложением Мой Киевстар.

— Сейчас наши IT-специалисты работают, чтобы возобновить работу этих дополнительных сервисов в ближайшее время.

В компании добавили, что основные услуги, такие как звонки и мобильный интернет, работают в обычном режиме.

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— Мы приносим искренние извинения за временные сложности и просим: попробуйте пополнить счет через час, — добавили в Киевстаре.

При попытке пополнить счет в онлайн-банкинге Приватбанка клиенты получают специальное сообщение: Пополнение мобильного телефона данного оператора временно закрыто.

В приложении Monobank также сообщают о невозможности пополнить счет, как и на портале мобильного оператора.

Накануне произошел сбой в работе Monobank. Некоторые пользователи не могли зайти в свой аккаунт или наблюдались проблемы с платежами.

Джерело: Киевстар