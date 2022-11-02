Куда обращаться родственникам без вести пропавших и что нельзя делать: объяснение Маляр

Ноябрь, 02 в 16:35

Родственникам и близким пропавших без вести военнослужащих, которых на сегодняшний день около 7 тыс., не стоит самостоятельно заниматься поисками через соцсети. Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона объяснила, что они могут только навредить.

– Информация, содержащая персональные данные находящегося в плену военнослужащего или пропавшего без вести, может навредить его жизни, здоровью, а также процессу обмена, – подчеркнула она.

Маляр привела конкретный пример: размещение в соцсетях фото близкого человека, пропавшего без вести, в военной форме и с персональными данными, с позывным, номером части, где служил.

По ее словам, такими действиями “вы можете разоблачить этого человека, если он, например, скрывается на оккупированных территориях в гражданском, и ищет способа вернуться домой”.

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– Второй важный момент – если уже продолжаются переговоры о возвращении. В этой ситуации привлечение внимания к конкретному человеку может либо затормозить эти переговоры, либо усложнить, – отметила заместитель главы Минобороны.

Поэтому в таких ситуациях Маляр советует полагаться только на государство, ведь в Украине создан координационный штаб по обращению с военнопленными, действующий при ГУР, и только туда можно сообщать информацию с персональными данным пропавшего родственника.