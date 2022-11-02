Ноябрь, 02 в 10:31

На территории Киевской области утром 2 ноября, с 6.00, вновь начались плановые стабилизационные отключения света.

В настоящее время еще 16 тыс. домов остаются без электроснабжения после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре региона 31 октября.

Энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп, обещают до конца суток вернуть свет всем потребителям.

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В графике отключений электроэнергии Киевская область поделена на две группы. Для каждого света выключают в разные часы и дни недели.

Согласно графику, отключения света происходят для каждой группы потребителей не более чем на 4 часа, однако могут повториться в течение суток через 8 часов. К примеру, если свет исчез с 8 до 12 утра, то в случае необходимости повторное отключение может быть с 20:00 до 24:00.

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели из-за разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления света помогает уменьшить нагрузку на систему и позволяет энергетикам быстрее ее починить.

Украинцев также просят потреблять электроэнергию умеренно и выключать все лишние электроприборы с 7:00 до 23:00. Владельцев бизнеса просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и торговых центров.