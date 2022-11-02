В Киевской области начались экстренные отключения света: что известно
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В Киевской области потребителям будут отключать свет, так как значительно возросло потребление.
Об этом сообщают в пресс-службе ДТЭК Киевские региональные сети.
Чтобы избежать массовых аварий, НЭК Укрэнерго предоставила распоряжение провести экстренные отключения.
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Экстренные отключения в области ДТЭК начинается уже сейчас.
В компании отмечают, что в настоящее время графики стабилизационных отключений не действуют.
Напомним, что 2 ноября киевлянам продолжат планово отключать свет. Согласно расписанию, свет будут выключать в среднем на 8-12 часов. Каждый день будет до 2-3 отключения по 3-4 часа.