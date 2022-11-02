Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Временные ограничения продолжаются: в Киеве обновили график отключения света

Илья Нежигай, редактор ленты
Временные ограничения продолжаются: в Киеве обновили график отключения света
Фото: Pexels

2 ноября киевлянам продолжат планово отключать свет по предварительно согласованным графикам.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет будут выключать в среднем на 8-12 часов. Каждый день будет до 2-3 отключения по 3-4 часа.

Киевлян успокоили и подчеркнули, что свет не обязательно будут выключаться на 12 часов. Опубликованные три очереди отключения не означают, что электроэнергия будет отсутствовать в течение всех временных промежутков.

Сейчас смотрят

Если энергосистема будет работать корректно – отключения вообще не будут применяться.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Відключення світла у Києві

На сайте Yasno работает обновленный упрощенный график отключения света в Киеве.

Достаточно просто ввести адрес в строчку поиска, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Также графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Читайте
На всей территории Украины начались аварийные отключения электроснабжения

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 7:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.

Читайте
Отключения света в Киевской области: график на 2 ноября 2022 года

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка