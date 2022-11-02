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Факты / Україна / Общество

В трех областях ввели дополнительные ограничения электроснабжения

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В трех областях ввели дополнительные ограничения электроснабжения
Фото: Pexels

Графиков почасовых отключений света 2 ноября для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно.

Поэтому в Укрэнерго были вынуждены предоставить облэнерго новые объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Действие графиков почасовых отключений в этих регионах временно прекращено. Потребителям объяснили, что временные контролируемые ограничения необходимы.

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Это поможет уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивое балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Напомним, утром 2 ноября в Украине снова ввели графики отключения света.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 7:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.

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