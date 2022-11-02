Ноябрь, 02 в 21:36

В Одессе на зиму обустроят стационарные пункты обогрева.

Об этом главам ОСМД сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, в условиях ракетных ударов по объектам энергетики Украины Одесса должна быть готова к любой чрезвычайной ситуации, ведь впереди зима.

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– Сегодня городские власти определили 141 объект для обустройства стационарных пунктов обогрева. Это 67 укрытий, 68 учебных заведений и мобильные пункты обогрева, — заявил Труханов.

В городе уже заготовили 400 кубометров дров.

Мэр обратился к руководителям ОСМД с просьбой продумать, как они могут подготовить свои дома к зиме. Геннадий Труханов подчеркнул, что следует подумать об обустройстве мест для приготовления пищи, а также запасаться водой и продуктами.

Отметим, что пункты обогрева планируется создать в Харькове, Киеве и Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае чрезвычайной ситуации в столице развернут около 1 тыс. пунктов обогрева.