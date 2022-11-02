Ноябрь, 02 в 8:31

В Украине с 06:00 2 ноября снова ввели в действие графики почасовых отключений света.

Укрэнерго предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в Киеве и в следующих областях:

Киевская;

Черниговская;

Черкасская;

Житомирская;

Сумская;

Харьковская;

Полтавская.

В Укрэнерго напомнили, что графики почасовых отключений света предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному облэнерго.

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Это нужно, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Почасовые ограничения поставок электроэнергии в Украине позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Контакты облэнерго с графиками отключения света можно найти на соответствующих сайтах по ссылке.

Источник: Укрэнерго