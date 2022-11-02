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Факты / Україна / Общество

В Украине снова ввели графики отключения света для Киева и 7 областей

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Украине снова ввели графики отключения света для Киева и 7 областей
Фото: Pexels

В Украине с 06:00 2 ноября снова ввели в действие графики почасовых отключений света.

Укрэнерго предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в Киеве и в следующих областях:

  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Черкасская;
  • Житомирская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Полтавская.

В Укрэнерго напомнили, что графики почасовых отключений света предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному облэнерго.

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Это нужно, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Почасовые ограничения поставок электроэнергии в Украине позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Контакты облэнерго с графиками отключения света можно найти на соответствующих сайтах по ссылке.

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Источник: Укрэнерго

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