Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция
Сегодня существует много способов пополнить мобильный счет. Однако возможна и обратная операция — отправить деньги с телефона на банковский счет. Эта услуга доступна для абонентов Vodafone, Киевстар и lifecell.
Как перевести средства с номера телефона на банковскую карту — читайте в нашем материале.
Способы перевода средств
Для перевода денег с мобильного счета на карту есть несколько способов, и они зависят от вашего оператора связи:
- с помощью специализированного платежного сервиса (доступно для абонентов Vodafone, Киевстар и lifecell);
- через официальный сайт мобильного оператора (доступно в Киевстар и lifecell);
- через текстовое сообщение — только для Киевстар.
Также у каждого из операторов есть специальные мобильные приложения, через которые тоже можно осуществить эту операцию. Например, для абонентов Киевстар — Смарт-деньги, для Vodafone — SharPay, а lifecell — Paycel.
Отправка средств с помощью мобильного приложения для всех абонентов одинаковая:
- скачайте нужное вам приложение;
- после регистрации и авторизации в приложении перейдите во вкладку Перевод средств (Киевстар), Перевод со счета (Vodafone) или Перевод на карту (lifecell);
- введите номер банковской карты, на которую хотите перечислить средства;
- укажите номер телефона и сумму;
- для подтверждения операции вам на телефон придет сообщение-код, который необходимо будет ввести.
Готово! Средства перечислены на банковскую карточку.
Важно, что за один раз можно провести платеж не более чем на 3 тыс. грн.
Перевод средств через сайты абонентов
Перевести деньги с мобильного счета через официальный сайт мобильного оператора смогут лишь абоненты Киевстар и lifecell.
Итак, вам необходимо:
- зайти на сайт абонента и среди категорий найти Перевод на карту (lifecell) или, если у вас Киевстар, найти вкладку Еще, дальше Смарт-Деньги — Перевод с мобильного на карту;
- введите реквизиты для перевода и сумму;
- укажите номер телефона, с которого спишутся средства;
- вам на телефон придет СМС с кодом, который вы должны ввести в поле на сайте.
Как перевести средства с помощью СМС
Воспользоваться такой услугой смогут только абоненты Киевстар.
Для этого нужно:
- зайти в Сообщения на смартфоне и ввести в текстовое поле цифры 93535(пробел)номер карты(пробел)сумма;
- в поле Получатель ввести цифры 889;
- отправить сообщение.
Учтите, что каждый оператор за услугу переведения средств на банковскую карту взимает комиссию.