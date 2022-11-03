Ноябрь, 03 в 16:07

Украинцы, ставшие внутренне перемещенными лицами или беженцами, могут получить помощь от UNHCR (Агентства ООН по делам беженцев).

Что предусматривает помощь для ВПЛ и украинских беженцев от UNHCR и как ее получить — далее в материале Фактов ICTV.

Помощь украинцам от UNHCR

Агентство ООН по делам беженцев создало специальный сайт help.unhcr.org/ukraine, чтобы помочь украинцам, которые, убегая от войны, вынужденно покинули (потеряли) свои дома.

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Помощь беженцам

UNHCR собрало на одном ресурсе информацию о помощи, оказываемой украинцам в разных странах мира. Беженец может перейти по ссылке, выбрать страну, где находитесь, и ознакомиться с перечнем помощи и полезных услуг.

На страницах стран можно найти полезные ссылки, информацию о процедурах предоставления убежища или узнать больше о своих правах и обязанностях.

Например, если вы находитесь в Польше, необходимо:

перейти по ссылке и в списке стран найти Польшу;

вас перебросит на страницу, где будет полная информация о помощи, которую можно получить в этой стране.

Каждая страна оказывает отдельную помощь украинским беженцам. На сайте UNHCR также можно ознакомиться с процедурой ее получения.

Следует отметить, что помощь необязательно будет денежной. UNHCR предоставляет полезную информацию о поиске жилья или убежища, оформлении документов, безопасности и жизни в другой стране.

Что касается денежных выплат для беженцев, то наличие финансовой поддержки необходимо проверять на странице каждой страны в отдельности. Не все страны оказывают денежную помощь!

Например, в Польше сейчас невозможно получить денежную помощь, поскольку прием новых заявок завершился, но на сайте представлены четкие инструкции, как украинцам оформить временную защиту, PESEL и многое другое.

Помощь для ВПЛ

Украинцы, переместившиеся в пределах Украины, могут получить денежную помощь от УВСК ООН. Но получить выплаты смогут не все, ведь необходимо соответствовать условиям программы.

Претендовать на помощь от УВСК ООН могут только:

переселенцы с 24 февраля;

люди, которые не перемещались, однако пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях (список может быть расширен);

украинцы, вернувшиеся в места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область или страну.

Кроме вышеупомянутых критериев, эти лица также должны соответствовать одной из категорий уязвимости, в частности:

семья, которая имеет только одного из родителей (или отца, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один/несколько одиноких пожилых людей (55+ лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семьи, в которых есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями.

Еще одно условие – семья должна иметь месячный доход менее 5 400 грн на человека. Кроме того, выплаты получат только те, кому не выплачивалось пособие от международных организаций.

Соответственно, получить помощь могут только те украинцы, которые отвечают всем вышеупомянутым требованиям. Также вы должны иметь документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.

УВКБ ООН оказывает помощь украинцам в размере 2 200 грн на человека раз в месяц. По условиям программы, деньги выплачивают единовременно за три месяца, то есть 6 600 грн.

Однако те украинцы, которые подали заявку недавно, смогут получить 13 200 грн, то есть вам выплатят пособие за 6 месяцев по 2 220 грн на каждого человека.

Также подавшим заявку с 1 сентября выплаты будут автоматически продлены еще на 3 месяца. Следует отметить, что выплаты от УВКБ ООН предоставляются через благотворительную организацию Право на защиту. Непосредственно через пункты организации и осуществляется регистрация.

Как получить финансовую поддержку от UNHCR, смотрите здесь.