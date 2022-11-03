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Факты / Україна / Общество

На левом берегу Киева будут экстренно отключать свет

Марта Бондаренко, редактор ленты
На левом берегу Киева будут экстренно отключать свет
Фото: Pixabay

Жителям левого берега столицы будут экстренно отключать свет. Данное решение было принято по указаниям Укрэнерго.

Такие ограничения необходимы для того, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах. Об этом сообщили в компании YASNO.

Графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют.

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Накануне в ДТЭК сообщали, что наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.

Ранее сообщалось, что 3 ноября графики отключения электроэнергии будут применяться в Киеве и 10 областях Украины. Для киевлян и жителей Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областной действуют графики почасовых отключений, которые были составлены облэнерго.

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях применяются графики аварийных отключений по всем категориям потребителей.

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