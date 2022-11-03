На левом берегу Киева будут экстренно отключать свет
Жителям левого берега столицы будут экстренно отключать свет. Данное решение было принято по указаниям Укрэнерго.
Такие ограничения необходимы для того, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах. Об этом сообщили в компании YASNO.
Графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют.
Накануне в ДТЭК сообщали, что наблюдается перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке.
Ранее сообщалось, что 3 ноября графики отключения электроэнергии будут применяться в Киеве и 10 областях Украины. Для киевлян и жителей Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областной действуют графики почасовых отключений, которые были составлены облэнерго.
В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях применяются графики аварийных отключений по всем категориям потребителей.