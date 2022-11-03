Ноябрь, 03 в 13:47

Украинцы, которые не могут в полном объеме оплатить коммунальные тарифы, могут оформить себе денежную помощь от государства в виде субсидии.

Сегодня оформить субсидию можно тремя способами – обратившись в орган соцзащиты по месту фактического проживания или регистрации, либо передать документы в бумажном виде через уполномоченных лиц территориальных общин, либо онлайн с помощью портала Дія.

Как оформить субсидию онлайн в Украине 2022 – узнавали Факты ICTV.

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Оформление субсидии онлайн 2022

Сделать это онлайн в Украине можно через портал Дія.

Перейдите на сайт Дія и авторизуйтесь. Затем перейдите в раздел Заявление на субсидию . Нажмите кнопку Подать заявление. Теперь проверьте, верны ли данные, отображаемые на экране. Если нет, поправьте. Далее можно заполнять бланк заявления — укажите адрес, по которому хотите получить субсидию, состоите ли вы в браке, есть ли задолженность за уплату ЖКУ. Выберите, на какие именно ЖКУ вам нужна льгота. Здесь можно выбрать несколько. Затем укажите номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, есть ли счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах. Заполните все следующие поля, которые будет предлагать вам Дія. Также заполните данные о наличии и уплате алиментов, и о наличии недвижимого имущества. После заполнения заявки необходимо указать способ получения субсидии — на банковскую карточку или на отделение Укрпочты.

Следующее, что нужно сделать – добавить скан-копии документов. Это важный шаг, поэтому заранее отсканируйте необходимые документы.

Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и т.п.

После всех этих шагов на экране появится сформированное заявление на получение субсидии. Внимательно просмотрите, правильно ли указаны все данные. Если вас все устраивает – подпишите заявление КЭП (квалифицированной электронной подписью) и нажмите кнопку Отправить.

Все, что нужно знать об оформлении и получении субсидии 2022 года, смотрите здесь.

Что дальше

После подписания и отправки ваше заявление автоматически отправляется в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. В случае, если понадобятся дополнительные данные, вам поступит уведомление.

Заявление рассматривается в течение 30 дней со дня оформления.

Напоминаем, что с 1 октября 2022 года назначения и выплаты жилищных субсидий начали осуществляться через органы Пенсионного фонда Украины.

Однако до 1 декабря будет действовать переходный период, в течение которого органы социальной защиты населения будут начислять субсидии и льготы. После этого такие функции также перейдут органам ПФУ.

Кроме того, все, кто получал субсидию в 2021 году, автоматически продолжат получать ее в текущем году.

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