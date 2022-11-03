Ноябрь, 03 в 7:34

3 ноября киевлянам продолжат планово отключать свет по предварительно согласованным графикам.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет будут выключать в среднем на 8-12 часов. Каждый день будет по 2-3 отключения длительностью 3-4 часа.

Киевлян успокоили и подчеркнули, что свет не обязательно будут выключать на 12 часов. Опубликованные три очереди отключения не означают, что электроэнергия будет отсутствовать в течение всех временных промежутков.

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Если энергосистема будет работать корректно – отключения вообще не будут применяться.

В то же время в Yasno-online киевлян предупредили, что аварийные отключения могут применяться в таких районах Киева (график в них не действует):

Оболонь;

Виноградарь;

Минский массив;

Святошино;

Академгородок;

Беличи;

Южная Борщаговка;

Подол;

Куреневка.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

На сайте Yasno работает обновленный упрощенный график отключения света в Киеве.

Достаточно просто ввести адрес в строчку поиска, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Также графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Читайте На всей территории Украины начались аварийные отключения электроснабжения

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 7:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.