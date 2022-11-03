Временные ограничения продолжаются: в Киеве обновили график отключения света
3 ноября киевлянам продолжат планово отключать свет по предварительно согласованным графикам.
Согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет будут выключать в среднем на 8-12 часов. Каждый день будет по 2-3 отключения длительностью 3-4 часа.
Киевлян успокоили и подчеркнули, что свет не обязательно будут выключать на 12 часов. Опубликованные три очереди отключения не означают, что электроэнергия будет отсутствовать в течение всех временных промежутков.
Если энергосистема будет работать корректно – отключения вообще не будут применяться.
В то же время в Yasno-online киевлян предупредили, что аварийные отключения могут применяться в таких районах Киева (график в них не действует):
- Оболонь;
- Виноградарь;
- Минский массив;
- Святошино;
- Академгородок;
- Беличи;
- Южная Борщаговка;
- Подол;
- Куреневка.
Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.
На сайте Yasno работает обновленный упрощенный график отключения света в Киеве.
Достаточно просто ввести адрес в строчку поиска, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.
Также графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.
Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.
Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 7:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.