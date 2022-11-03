В Украине заработал Национальный кадровый резерв: что это такое

Ноябрь, 03 в 13:32

Национальный кадровый резерв, запущенный 3 ноября, с помощью искусственного интеллекта будет бесплатно помогать украинцам в поиске работы и открытии собственного дела.

Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

По ее словам, НКС будет доступен 24/7, независимо от места пребывания во время и после завершения войны.

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Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк уточнила, что этот сервис также будет помогать в выборе профессии, учитывая способности.

НКС предусматривает три шага:

определение собственных способностей к профессиям, уровня владения самыми востребованными навыками на рынке труда и склонности к предпринимательству; выбор работы с помощью Единого портала вакансий; прохождение комплексного обучения предпринимательству.

– Мы разработали искусственный интеллект, который точно и быстро определит пул профессий для каждого человека в соответствии с его способностями, а также уровень владения мягкими навыками (soft skills), которым больше всего уделяют внимание работодатели при приеме на работу, и склонности к ведению собственного бизнеса. – объяснил заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Дмитрий Бондаренко.

Эти данные автоматически формируются в интерактивном резюме, которое человек может переслать работодателю через Единый портал вакансий или распечатать для собеседования, добавил он.

И убеждает, что люди именно с таким резюме будут иметь преимущество перед другими претендентами, поскольку оно содержит информацию, необходимую рекрутеру для понимания соответствия требованиям вакансии.

В рамках Национального кадрового резерва работает комплексное обучение предпринимательству для тех, у кого искусственный интеллект обнаружит склонность к ведению собственного дела.

Обучение состоит из мультимедийных курсов в международном формате SCORM и мастер-классов ведущих бизнес-тренеров: Андрея Длигача, Ваче Давтяна и Владимира Страшко. При успешном завершении курса система автоматически сгенерирует именной сертификат с уникальным номером.

Источник: НКР