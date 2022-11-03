Жизнь по электрографику: как подстроить свой быт и работу под отключения электроэнергии

Ноябрь, 03 в 10:27

Как жить по электрографику, подстроить свой быт и работу под отключение электроэнергии и какие запасы пищи лучше держать дома во время блекаута, а что лучше выбросить из холодильника – читайте в лайфхаках от Факти тижня.

Отметим, что не следует бояться искать варианты. Удары россиян по украинским объектам энергетической инфраструктуры не прекращаются. Уже нет сомнения – это не разовая акция, чтобы принудить Киев к переговорам или испугать, а сознательная стратегия.

Следовательно, села и города погружаются во тьму. Не исключение и столица.

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Укрэнерго пытается подавать электроэнергию по другим маршрутам, при другом вольтаже, напряжении к этому же конкретному пункту. На улицах экономят на освещении. Населённые пункты или даже целые районы приходится отключать от электричества планово, чтобы не произошло аварийного отключения.

Следующий уровень – это износ автоматики. Если не нет плановых отключений определенных районов, то происходит отключение по напряжению или частоте. Чтобы этого не произошло, диспетчеры могут использовать плановые отключения.

Как правильно распределить свое время, чтобы не ощущать дискомфорт при отсутствии света? Важно составлять список не того, что вы будете делать, когда отключат электроэнергию, а наоборот – список того, что вы будете делать, когда ее подключат, ведь это может быть ненадолго и все нужно успеть. Пункт номер один – зарядить все заряжаемое.

Эксперт по выживанию Игорь Молодан подчеркивает, что удивительно, но именно об этих элементарных вещах многие украинцы забывают.

– Первая ошибка – люди откладывают на потом, мол, у нас отключили свет на четыре часа, ничего страшного, потом включили и в течение суток свет будет, не будут выключать, но через часа два или час, свет могут выключить, и за этот час нужно обеспечить себя средствами жизнедеятельности на следующие сутки, – сообщил он.

Молодан добавил, что в идеале, чтобы быть постоянно на связи, нужно подстраховаться и иметь запасной телефон.

– Во-первых, не надо гнушаться купить обычную, как говорится, звонилку или, как ее называют, – кирпич. Кнопочный телефон, многие украинцы используют как второй вариант. Важно, что он держит заряд несколько дней. А я еще купил ему дополнительную батарею. То есть у меня фактически есть три телефона, которые я буду поочередно использовать, их хватит мне примерно на неделю, – объяснил эксперт.

Пункт номер два не менее важен, чем пункт номер один. Потому что без электричества, без мобильного и без Facebook вы проживете, а вот без воды – не очень.

– У меня есть постоянный запас в бутле на 20 литров, плюс есть много баклажек с питьевой водой. Некоторые из них полупустые, и как только электричество появится и насосы заработают, я сразу дополню их, потому что воды используется больше, чем кажется – вы не только пьете, вы готовите, моетесь, так что ее запас нужно пополнять, он должен быть на уровне 100%, – сказал эксперт.

Он призвал не забывать и об экономии воды: можно меньше варить еду и больше жарить. Не мыть каждую тарелку отдельно, а собирать несколько грязных и мыть все. Пить больше простой воды, а не варить кофе или чай. Хотя больше всего воды тратится на то, чтобы помыться. Но здесь тоже можно найти способ, как потреблять меньше.

– Кстати, о гигиенических процедурах. На некоторых из них можно сэкономить, например, на бритье. Я вот побрился вчера вечером и в ближайшие 2 дня не собираюсь этого делать. Потому что это большой расход воды и сил. А помыться можно без душа с помощью влажных салфеток, которые нужно заготовить заранее. Буквально нескольких хватает, чтобы себя хорошо помыть. Среди военных это называется сухой душ, – объяснил эксперт.

Пункт номер три – еда. А точнее – холодильник и что в нем держать. Ибо во время блекаута некоторые продукты, которые в нем хранятся, могут быстро испортиться.

Все хорошо помнят, что находили киевляне в своих холодильниках по возвращении домой после окончания активных боевых действий, поэтому в условиях постоянных отключений электроэнергии нужно избавиться от скоропортящихся продуктов.

Диетолог Оксана Скиталинская, давно исследующая пищу и ее влияние на организм, призывает не налегать на чипсы и другую быструю еду – это может спасти только один раз. Вместо этого она рекомендует налегать на белковую пищу.

– Это может быть сухая колбаса, очень-очень сухая колбаса, не салями. Могут быть бобовые, это белок. Это могут быть орехи, их можно с чем-то смешивать, – рассказала она.

Спасают в таком случае, по ее словам, закрутки – огурцы, горошек, аджика, варенье.

– Оно особенно важно! Не портится, если открыть, потому что там много сахара, и очень калорийное – съел утром сухарь с вареньем и полдня можно перекантоваться и не умереть от голода, – рассказала диетолог.

Для приготовления пищи, если у вас электрическая плита, пригодится портативная газовая плитка или горелка, а также обычная свеча.

– У меня есть газ, но есть и такой лайфхак – мало кто знает, что кофе, по крайней мере полчашки, можно сварить на обычной декоративной свече. Для этого ставим специальную подставку… у нас ушло 20 минут, но мы его сварили, – сообщила она.

Эксперт по выживанию Игорь Молодан тем временем призвал использовать вещи, о которых обычно можно было бы не подумать – например, фонарик от велосипеда. Его можно снять с руля и использовать, чтобы что-то подсветить. Таким же образом можно использовать и портативные батареи, которые можно соорудить из автомобильного аккумулятора.

– Вы покупаете автомобильный аккумулятор, преобразователь с 12 на 220 вольт, подсоединяетесь к нему и получаете на несколько часов, например, рабочую розетку на 220. И цена такого изобретения намного дешевле, чем генератора или портативной зарядной станции, – рассказал он.

Полезными советами делится и Грузия – страна, которая в начале 1990-х жила без света и газа несколько лет, когда Россия так же развязала там военный конфликт и продолжила его энергетическим террором.

Давид Рухадзе сейчас с юмором вспоминает то время, а тогда, говорит, было совсем не до смеха. В Тбилиси свет еще как-то видели. А уже в пригороде и далее приходилось жить без электричества.

– В городе электроэнергия была 3-4 часа. И я еще живу в центре города, а в пригороде иногда неделями не было электроэнергии. Даже анекдот ходил, что включали электроэнергию, начинался крик. “О, оказывается, они живы!” И выключали, – рассказал Рухадзе.

Для отопления люди использовали керосиновые горелки, устанавливали буржуйки прямо в домах и не опускали рук. В Украине такой катастрофический сценарий маловероятен. Но к тому, что в доме не всегда есть свет, пока нужно привыкать.

Поэтому не забывайте и про еще один пункт из нашего списка, наверное, самый главный: как только появится свет, а с ним и связь, позвоните родным, скажите, что у вас все в порядке и поддержите их. Это опыт, который учит нас, как быть более экономными и рациональными. И планируйте заранее то, что нужно сделать. Комфорт может быть даже при свечах.