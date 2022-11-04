Ноябрь, 04 в 20:11

Вопрос зачисления в стаж времени ухода за малолетним ребенком волнует многих женщин в Украине.

Пенсионный фонд объяснил особенности начисления страхового стажа после того, как произошли изменения в законодательстве в 2004 году.

Причисляется ли к стажу женщинам время ухода за малолетним ребенком — читайте в материале Фактов ICTV.

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Для того, чтобы произошло начисление пенсии, в страховой стаж относят периоды, в течение которых женщина подлежала общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за которые с 2004 года уплачивала страховые взносы (каждый месяц).

До 1 января 2004-го. Время, когда мать ухаживала за ребенком в возрасте до трех лет, засчитывается в страховой стаж женщины, которая в период рождения ребенка не работала, — на основании документа (свидетельства о рождении ребенка).

С 1 января 2004 года. Законом Украины определено, что страховые взносы за матерей, которые ухаживают за ребенком до трех лет, уплачиваются с 1 января 2005 года.

Именно поэтому, если молодая мать ухаживала за младенцем (которому до трех лет), в период с 1 января 2004-го по 31 декабря 2004-го, его учитывают в ее страховой стаж на основании документа, в котором есть подтверждение получения пособия по уходу за ребенком до трех лет (подойдет справка управления соцзащиты населения, если оно выплачивало матери пособие).

После 1 января 2005 года. Срок ухода за ребенком до трех лет зачисляют в стаж женщине, если она получала это время пособие, по данным системы персонифицированного учета.

Именно поэтому неважно, работала женщина или нет до того, как уходила в декретный отпуск (до трех лет).

Период декрета зачисляется в трудовой стаж, ведь платило и начисляло взносы за женщину государство (за счет средств госбюджета).