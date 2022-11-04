Ноябрь, 04 в 14:50

Карту поляка для гражданина Украины можно получить без необходимости выезда в Украину. Министерство иностранных дел подготовило постановление, позволяющее это делать в воеводских учреждениях Польши.

Karta polaka – это подтверждение принадлежности к польскому народу. Однако она не выдается лицам, имеющим польское гражданство. Этот документ предоставляет его владельцу определенные льготы, особенно ценна возможность оформления финансовых субсидий и скидок.

Карта поляка для гражданина Украины – где оформлять

Сейчас смотрят

Граждане Украины имеют возможность составить документы для каждого воеводского управления по месту пребывания в Польше, а не как раньше – только в польских консульствах за пределами страны.

Какая польза от Карты поляка

Владелец КП имеет право:

на освобождение от обязанности иметь разрешение на работу;

заниматься предпринимательской деятельностью на одинаковых условиях с поляками;

проходить обучение, докторантуру, а также участвовать в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах;

пользоваться экстренной медицинской помощью;

на 37% скидку на проезд по Польше в пассажирских, скорых и экспресс-поездах по разовым билетам;

бесплатный вход в отдельные государственные музеи Польши;

помощь консула в ситуации, когда жизнь или безопасность под угрозой, в пределах его компетенции, с применением и соблюдением таможенного и международного права;

получение денежного пособия на частичное покрытие содержания в Польше в случае подачи заявления на постоянное проживание. Денежная помощь назначается сроком до 9 месяцев;

первенство в обращении за финпомощью, предназначенной для поддержки поляков за границей.

Как подтвердить владение языком

Украинец, претендующий на Карту поляка, может доказать свое знание польского языка, предоставив государственной экзаменационной комиссии сертификат о сдаче экзамена по польскому языку как иностранному, свидетельство об окончании школы или учебы в Польше или свидетельство об окончании школы за границей с польским языком обучения.

В чем разница между КП и Картой побыта

Карта побыта, выданная иностранцам, является документом, подтверждающим их личность во время пребывания на территории Польши по разным причинам. Важным правом, предоставляемым ее владельцу, является в сочетании с проездным документом возможность многократного пересечения границы Польши без необходимости получения визы. Карта поляка не позволяет таких действий, и в этом самое главное отличие ее от Карты побыта.

Карта побыта также связана с получением разрешения на постоянное проживание на территории Республики Польша. В день получения документа Карта поляка становится недействительной, и подать заявление на нее уже невозможно.

Предоставление карты несовершеннолетнему лицу

Карту поляка может получить также несовершеннолетний иностранец, если ее имеют оба родителя или только один из них, а другой опекун дал письменное согласие консулу, нотариусу или воеводе на то, чтобы его ребенок также имел этот документ. Если несовершеннолетнему исполнилось 16 лет, то КП выдается только с его согласия.

Как долго она действительна

Срок действия Карты поляка истекает через 10 лет. Заявление о его продлении может быть подано не ранее чем за шесть месяцев до истечения срока действия.

Детальнее читайте на: Ukrayina.pl

Фото: Envato