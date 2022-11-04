Любим Украину за смелость и стойкость! История семьи крымских татар, которые второй раз вынуждены покинуть родной дом

Ноябрь, 04 в 13:10

Альфад и Эльмира Галимовы – крымские татары. Из-за войны они второй раз покинули свой дом. Сначала после аннексии Крыма вынуждены были выехать в город Ирпень. Когда началась полномасштабная война, семья убежала от обстрелов, спасая свои жизни, в тыловой Ужгород.

Галимовы говорят: Россия притесняет уже три поколения в их семье. От большевиков пострадал дедушка, отца депортировали. Теперь влияние “русского мира” испытывают сами. Но не сдаются, покидать Украину не собираются. В чужом городе основали успешный бизнес, платят налоги и поддерживают экономику страны.

Оба родились в Узбекистане. Дедушка женщины жил в Башкирии. Был чудесным человеком. Но в 1930-х годах большевики конфисковали у него все имущество. Его назвали кулаком. Вся семья осталась без жилья. Его дети, среди них и мать Эльмиры, пухли от голода. Чтобы не попасть в тюрьму, дедушка сбежал в Узбекистан. Во время войны ушел на фронт. 5 мая 1945 года погиб на территории нынешней Польши. Там его могила.

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Отец Эльмиры попал под депортацию из Крыма в Узбекистан. В изгнании создал свою семью. Там и родилась Эльмира. Всю жизнь он мечтал вернуться на родную землю. Такая возможность представилась в 1991 году. Он перевез туда вещи, всю семью. А сам умер – не выдержало сердце, говорит Эльмира. Она смогла переехать на полуостров в 1994-м.

– Отслеживая путь моей семьи, вижу, что Россия не дает покоя уже трем поколениям в моей семье. И я с этим не могу смириться, – возмущается Эльмира Галимова.

Жизнь в Крыму супруги вспоминают с теплотой. Там росли двое их детей.

– Это счастливый этап в нашей жизни. Такой был подъем, что мы вместе, мы вернулись на родную землю. Построили там дом. Дети окончили институты, поженились, начали радовать нас внуками, – рассказывает Альфад.

Но пришел 2014 год. Остаться в родном Крыму было невмоготу. К татарам здесь стали относиться как к чужакам.

– Мы понимали, что аннексия Крыма – это еще не конец. Это только начало. Потому что аппетиты у россиян растут. Мы увидели настоящую Россию – ее нищету, беспорядочность, бескультурье, которые выражались во всем. Наш переезд – это не был побег или какой-нибудь демарш. Это было внутреннее решение, – говорит мужчина.

Старший сын остался в Крыму. Младший в то время жил в Киеве. Супруги решили перебраться поближе к нему. Так оказались в городе Ирпень, который очаровал их своей красотой и уютом. И близостью к сыну. Альфад – полковник, бывший военный.

В Ирпене с женой основали свой бизнес, имели маленькую кофейню с кофе и выпечкой. Назвали ее Балиш – это традиционное национальное блюдо татарского и башкирского народов. Эльмира сама готовила это блюдо. Потому что ей хотелось показать жителям Ирпеня свои национальные традиции.

Под Киевом жизнь спокойной была недолго. Потому что началась полномасштабная война. Первые два дня обстрелов супруги провели в бомбоубежище.

– Мне казалось, что мы, в прошлом – военные, готовы ко всему. Но оказалось, не совсем. Поскольку после 24 февраля события развивались слишком быстро. Первое желание было – пойти служить хотя бы в терроборону. Я нахожусь в обществе ветеранов по своей службе. Позвонил по телефону руководителю. Тот, услышав о моих 64 годах, сказал, что я пока не нужен, – вспоминает Альфад.

Семья уезжать никуда не собиралась. Но когда уже стало невыносимо и взрывы приближались, позвонил сын. С просьбой: немедленно уезжать. Галимовы вторично вынуждены были покидать свой дом, вслед за сыном и его семьей. От обстрелов бежали в Ужгород.

В новом городе арендовали квартиру. И уже позже узнали – оккупанты их киоск-кафе в Ирпене сначала ограбили, а потом полностью уничтожили. Как варвары…

– Перед отъездом мы подъехали к киоску, попрощались. Оставили там все, как было – со всей посудой и оборудованием. Теперь мы видим результат “русского мира”. Они изверги, – говорит Альфад.

Однако переселенцы Галимовы не сдались, не опустили руки. В своем возрасте снова начали жизнь сначала. С упорством принялись за дело. В результате – уже через три месяца в чужом городе открыли новое кафе.

А началось все с прогулки с внуками в Боздоском парке. Там заметили фургончик на колесах, неприметный, старенький, с поломанной крышей. Его самостоятельно подремонтировали и покрасили. Инструменты дали в хозяйственной службе парка. Незнакомец из Ужгорода привез переселенцам стол, другие горожане поделились стульями. И дело пошло.

– Знаете, в чем сила Украины и ее будущее? В смелости, стойкости и высоком воспитании ее людей! Потому что мы смелые! Да, случилась беда. Но у нас есть перспектива. На месте каждого разрушенного оккупантами объекта будет еще лучший! – уверен Альфад.

Новое кафе на колесах Галимовы назвали Ирпень-кафе. Вместо балиша Эльмира теперь готовит вкусные вафли – по рецепту своей бабушки. С нутеллой и фруктами, лососем и нежным творогом. Есть здесь кофе, чай и мохито. Украинцы, которые ценят качественное эспрессо, здесь частые гости. Полюбили новое кафе и переселенцы. Они часто сюда приходят, чтобы не только попробовать кофе и вафли, но и пообщаться. Ирпень-кафе объединяет людей.

Галимовы полюбили Ужгород. Здесь родился их младший внук. В общей сложности их у них шестеро. Этот город стал для них родным. Он очень комфортный. Здесь приветливые и отзывчивые люди, которые им часто помогают и поддерживают. Единственный дискомфорт для супругов – язык. Украинского они не знают, но учат.

Супруги крымских татар мечтают со своим кафе на колесах отправиться в тур по Европе. Чтобы рассказать людям о зверствах россиян. На фасаде фургона у них плакат – с их историей в фото. Это привлекает внимание. Навсегда покидать Украину не собираются. И мечтают вернуться в украинский Крым.